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رابطة مصنعي السيارات تكشف حقيقة انخفاض الأسعار مع بداية العام

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:26 ص
رابطة مصنعي السيارات تكشف حقيقة انخفاض الأسعار مع بداية العام
خالد سعد
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نعيم يوسف
 
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن شائعات انخفاض أسعار السيارات، بسبب انخفاض الجمارك تحدث كل عام، وتجعل السوق كله يتوقف ويتجمد.

وأضاف "سعد"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه عمرو عبدالحميد، أن هذه الشائعات تجعل الناس يعتقدون أنهم سيأخذون السيارة في أول العام "ببلاش"، وهذا لن يحدث.

ولفت إلى أن تأثير انخفاض الجمارك على أسعار السيارات "الشعبية" سيكون ضعيف جدًا، وبأرقام "لا ترى بالعين المجردة"، وهي السيارات التي يكون سعرها أقل من 160 ألف جنيها.
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