رئيس المقاولون: أتمنى أن يستكمل "طاهر" مسيرة صلاح والنني

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أنه يتمني أن يستكمل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، مسيرة الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب الارسنال في اوروبا.





وقال "صلاح" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " اعتبر طاهر محمد طاهر مثل ابني، ومعجب به جدًا داخل وخارج الملعب، حيث يمتلك شخصية رائعة وعقل راجح بالإضافة لموهبته الكروية، كما أنني معجب بولائه للنادي".





وأضاف: " أتمني خوض طاهر تجربة احتراف خارج مصر ونحاول مساعدته في الحصول علي فرصة مناسبة من خلال علاقتنا واتصالاتنا في أوروبا الذي اكتسبناها خلال تجاربنا السابقة".





وواصل: " أتمني أن يستكمل طاهر محمد طاهر مسيرة محمد صلاح والنني وأن يكون امتداد لهما".





وأتم: " نجاح تجربة طاهر في فرنسا ساهمت في تشكيل شخصيته وتفكيره بشكل كبير وذلك سيساعده على النجاح في أوروبا حال تكرار تجربته الاحترافية مرة أخري".



