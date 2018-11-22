توك توك يدهس سيدة في حلوان (فيديو)



ويظهر في الفيديو السيدة تسير على جانب الطريق، وأمامها سيارة متوقفة، ثم يأتي الـ"توك توك" مسرعًا من الخلف، ويصدمها ويصدم السيارة المتوقفة، في مشهد غريب.



وعلق "الغيطي"، على الفيديو مؤكدا أن الـ"توك توك زي تجارة المخدرات.. ومش عارف الحكومة ساكتة لية لغاية دلوقتي".

عرض برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، مقطع فيديو لـ"توك توك" يدهس سيدة في منطقة حدائق حلوان بشكل غريب.