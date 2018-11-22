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عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوصل الإماراتي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:09 ص
عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوصل الإماراتي
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علي نبوي
 
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي

خط الهجوم : صلاح محسن.
المزيد عن: كورة كرة رياضة الوصل الاماراتي الوصل الاهلي
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