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وزير الخارجية السعودي: حكومة المملكة ليس لها علاقة بحادث "خاشقجي"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
وزير الخارجية السعودي: حكومة المملكة ليس لها علاقة بحادث خاشقجي
عادل الجبير
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نعيم يوسف
 
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن حكومة المملكة العربية السعودية ليس لها علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف "الجبير"، في لقاء مع قناة CNBC أن ولي العهد محمد بن سلمان، لم يكن له علاقة على الإطلاق، وهي عملية أخذت منحى خاطئ، عندما تجاوز البعض صلاحياتهم، وفعلوا أشياء لم يكن من المفترض أن يفعلوها.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أنه يتم التحقيق في القضية، وسيتم تقديم المذنبين للعدالة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار حدوث ذلك.
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