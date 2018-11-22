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تعرف على أبرز أغاني وائل جسار بالأفلام والمسلسلات في عيد ميلاده

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
تعرف على أبرز أغاني وائل جسار بالأفلام والمسلسلات في عيد ميلاده
وائل جسار
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شيماء عطية
 

يحتفل المطرب اللبناني وائل جسار، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثاني والأربعين، حيث ولد في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩٧٦، وحقق شهرة واسعة في العالم العربي على مدار أكثر من عقدين، قدم خلالهما أكثر من ١٥ ألبوم غنائي، إلى جانب الأغاني المنفردة.


اشتهر وائل جسار بغناء تترات العديد من المسلسلات، بداية من مسلسل "الدالي" في عام ٢٠٠٧، مرورًا بمسلسل "ناصر" ٢٠٠٨، و"كيد النسا ١" ٢٠١١، و"الزوجة الرابعة" ٢٠١٢، و"الشك" ٢٠١٣، ومسلسلي "قصص عجائب القرآن الكريم" و"شمس" ٢٠١٤، و"أريد رجلًا" ٢٠١٥، وصولًا ل"مريم" ٢٠١٥.


وإلى جانب المسلسلات، اقترن صوت وائل جسار بالأغاني الترويجية لعدد من الأفلام، نذكر منها أغنية "الروليت" في فيلم "الريس عمر حرب" عام ٢٠٠٨، وأغنية "نخبي ليه في أسرارنا" في فيلم "٣٦٥ يوم سعادة" عام ٢٠١١.

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