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تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد سيول

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد سيول
طقس
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية ابتداءً من اليوم الخميس في غرب البلاد، وستتقدم حالة عدم الاستقرار إلى الداخل مسحوبة بالأمطار. 

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، أن الأمطار ستكون شديدة على الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد يومي الخميس والجمعة، وستصل إلى حد السيول على سيناء، لافتًا إلى أن هذه التقلبات ستستمر إلى يوم الأحد المقبل. 

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