أول تريلر للموسم الرابع من مسلسل The Magicians (فيديو)

أعلنت شركة Syfy عن أول تريلر جديد للموسم الرابع من المسلسل التلفزيوني The Magicians، المقرر بدء عرضه على الشبكة يوم 23 يناير المقبل، واستنادا إلى قصة كتب ليف جروسمان، فإن الدراما الخارقة للطبيعة تدور حول مجموعة من الطلاب في جامعة براكبليس الخاصة بأولئك الذين يتمتعون بقدرات سحرية.





وتشمل قائمة الممثلين جيسون رالف وأوليفيا تايلور دادلي وهيل أبليتون وأرجون جوبتا وسمر بيشيل وريك ريستي واني دوديك وخادور جاد وأسمى بيانكو.