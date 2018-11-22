"الصحة": المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس سي تستهدف 20 مليون مواطن

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إشادة منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي بمبادرة القضاء على فيروس سي تعد شهادة عالمية.



وقال" مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، إن المرحلة الأولى شملت الكشف على 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى نزلاء السجون ومجندي معسكرات الأمن المركزي.



وأضاف المرحلة الثانية ستبدأ أول ديسمبر بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لفحص طلاب الثانوية العامة والفنية والأزهرية بالتنسيق مع وزارة التعليم ومشيخة الأزهر، مشيرًا إلى أنه تم الكشف عن إصابة 422 ألف حالة بفيروس سي بنسبة 50%، حيث تم توجيههم لمراكز العلاج.



وتابع: "المرحلة الثانية تستهدف 20 مليون مواطن بينها القاهرة"، مؤكدا أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها لإنجاح مبادرة القضاء على فيروس سي.



وأكمل: "الإصابة بفيروس سي أقل من المتوقع، لكن نسبة الإصابة بالسمنة أكثر من المتوقع"، لافتا إلى أنه تمت إحالة جميع الحالات المصابة بالضغط والسكر للحصول على العلاج بالمجان مدى الحياة.

