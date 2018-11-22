أبرز أخبار التوك شو اليوم الأربعاء 21-11-2018
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:23 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الوزراء: 100 ألف جنيه تعويض لكل أسرة متوفي ومصاب في حادث المنيا الإرهابي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث المنيا الإرهابي، و100 ألف جنيه لكل من تعرض للعجز، و50 ألف جنيه لكل مصاب، ومعاش بقيمة 1500 جنيه لأسر الشهداء، ومعاش استثنائي للورثة.
تفاصيل قرار تحصيل رسوم إضافية على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية (فيديو)
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
"السبع": إلغاء الجمارك يخفض ثمن السيارة الذى يصل إلى 300 ألف جنيه 5 % فقط
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الانخفاض الذي سيحدث في أسعار السيارات الأوروبية سيكون بين 5% و6%.
"الصحة": الشباب الأعلى مشاركة في مبادرة الكشف عن فيروس C
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "أى مواطن تم الكشف عليه؛ سيتم علاجه بالمجان مدى الحياة، كما سيحصل مرضى الضغط والسكر على علاج مدى الحياة أيضا"، لافتًا إلى أن الشباب الأعلى مشاركة في مبادرة الكشف عن فيروس سي.
وزير التعليم: أمهات مصر على العين والرأس.. والبعض يحاول تشتيت جهودنا
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن "أمهات مصر على العين والرأس والبعض يحاول تشتيت جهودنا، والوزارة تتعامل مع 45 مليون من أولياء الأمور".
الأرصاد تُحذر: أمطار تصل لحد السيول على هذه المناطق
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد طقس غير مستقر خلال 72 ساعة تبدأ من الغد، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة من 4-5 درجات، مع وجود أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، خفيفة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد.
الوزراء: سنقوم بتذكير مرضى فيروس "سي" بموعد جرعات العلاج برسائل نصية مجانًا
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة المصابين بفيروس "سي" ممن تم فحصهم وصل لـ4.2%، وقامت الدولة بتسجيل بيانتهم، وستقوم بتذكر المرضى بموعد جرعات علاج الفيروس "سي" من خلال رسائل تليفونية، وهذا العلاج سيكون مجاني تمامًا.
الأرصاد تحذر المواطنين: سقوط أمطار شديدة يومي الخميس والجمعة على هذه المناطق
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار ستكون شديدة على الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد يومي الخميس والجمعة، وستصل إلى حد السيول على سيناء، لافتًا إلى أن هذه التقلبات ستستمر إلى يوم الأحد المقبل.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الوزراء: 100 ألف جنيه تعويض لكل أسرة متوفي ومصاب في حادث المنيا الإرهابي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث المنيا الإرهابي، و100 ألف جنيه لكل من تعرض للعجز، و50 ألف جنيه لكل مصاب، ومعاش بقيمة 1500 جنيه لأسر الشهداء، ومعاش استثنائي للورثة.
تفاصيل قرار تحصيل رسوم إضافية على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية (فيديو)
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
"السبع": إلغاء الجمارك يخفض ثمن السيارة الذى يصل إلى 300 ألف جنيه 5 % فقط
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الانخفاض الذي سيحدث في أسعار السيارات الأوروبية سيكون بين 5% و6%.
"الصحة": الشباب الأعلى مشاركة في مبادرة الكشف عن فيروس C
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "أى مواطن تم الكشف عليه؛ سيتم علاجه بالمجان مدى الحياة، كما سيحصل مرضى الضغط والسكر على علاج مدى الحياة أيضا"، لافتًا إلى أن الشباب الأعلى مشاركة في مبادرة الكشف عن فيروس سي.
وزير التعليم: أمهات مصر على العين والرأس.. والبعض يحاول تشتيت جهودنا
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن "أمهات مصر على العين والرأس والبعض يحاول تشتيت جهودنا، والوزارة تتعامل مع 45 مليون من أولياء الأمور".
الأرصاد تُحذر: أمطار تصل لحد السيول على هذه المناطق
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد طقس غير مستقر خلال 72 ساعة تبدأ من الغد، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة من 4-5 درجات، مع وجود أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، خفيفة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد.
الوزراء: سنقوم بتذكير مرضى فيروس "سي" بموعد جرعات العلاج برسائل نصية مجانًا
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة المصابين بفيروس "سي" ممن تم فحصهم وصل لـ4.2%، وقامت الدولة بتسجيل بيانتهم، وستقوم بتذكر المرضى بموعد جرعات علاج الفيروس "سي" من خلال رسائل تليفونية، وهذا العلاج سيكون مجاني تمامًا.
الأرصاد تحذر المواطنين: سقوط أمطار شديدة يومي الخميس والجمعة على هذه المناطق
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار ستكون شديدة على الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد يومي الخميس والجمعة، وستصل إلى حد السيول على سيناء، لافتًا إلى أن هذه التقلبات ستستمر إلى يوم الأحد المقبل.
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