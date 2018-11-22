محمد صبحي عن اتهامه بنفاق السلطة: "كلام دمه تقيل"

علق الفنان محمد صبحي، على اتهامه بالنفاق للسلطة، قائلًا: "كل الكلام ده غلط، وأنا مش ببص للكلام ده؛ لأنه دمه تقيل".



وأوضح "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e مساء الأربعاء، أنه كان على تواصل مع هشام قنديل في حكم الإخوان من أجل مشروع تطوير العشوائيات، معقبًا: "البعض بيقول أنا بتاع كل العصور"، مضيفًا أن بعض التصريحات تُنشر مجتزئة.



وكشف حقيقة تصريح "لو الرئيس السيسي اعتقل ابني أنا موافق"، قائلًا: "أنا قولت ممكن أوي إنك تشعر بالظلم، ولو رئيس الدولة اعتقل ولادي هحتسبهم عند ربنا ولكن سأحارب هذه الدولة بفكري وسأدافع عنه ولا يمكن أحرق مبنى ولا أكسر تحت حجة الظلم، ولو ولادي كانوا أجرموا ولا هقربلهم".

