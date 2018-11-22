نشرة أخبار منتصف الليل.. توجيه من السيسي بشأن منظومة الجمارك

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ نقيب الصيادلة يعلن موعد عودة جثمان الشهيد أحمد طه من السعودية‎، والحكومة تدرس تسعير الخدمات وأجور الأطباء بالمستشفيات النموذجية، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

نقيب الصيادلة يعلن موعد عودة جثمان الشهيد أحمد طه من السعودية‎

أعلن الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، عن وصول جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه من السعودية يوم الخميس أو الجمعة، حسب حجز الطائرة، وذلك طبقًا لكلام المهندس ياسر الجوهرجي، رئيس شركة النهدي.

الحكومة تدرس تسعير الخدمات وأجور الأطباء بالمستشفيات النموذجية

قال الدكتور هشام الشرقاوي، مدير مشروع المستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان إن تلك المستشفيات ستكون أول ربط بين الخدمة الصحية، وجودة الخدمة التي تقدم للمرضى، بهدف إرضاء المرضى وحرصا على سلامتهم، وبما يحفظ آدميتهم، من خلال العلاج في مكان مميز، وعبر خدمة مميزة أيضا.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على العاصمة الأفغانية

أدانت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن وفاة نحو 55 شخصاً وإصابة 94 أخرين.

الإعلان عن مشروع سياحي عالمي بالعلمين الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والإسكان ومجموعة منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية.

عاجل.. توجيه من السيسي بشأن منظومة الجمارك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية.



