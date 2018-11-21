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عاجل.. مصرع 4 في تصادم سيارتين بطريق "بني سويف ـ الزعفرانة"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:58 م
عاجل.. مصرع 4 في تصادم سيارتين بطريق بني سويف ـ الزعفرانة
اسعاف - ارشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة الكيلو 90 طريق "بني سويف ـ الزعفرانة" إتجاه البحر الأحمر.

وأكدت غرفة طوارئ مديرية الصحة ببني سويف، فى بيان لها، أنه تم نقل المصاب ويدعي "نبيل شحاته" لمستشفى بني سويف العام، وجارٍ استخراج جثث الضحايا الأربعة من السيارة لنقلها لمشرحة المستشفي.

وسنوافيكم بالتواصيل لاحقًا...
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