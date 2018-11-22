محافظ الدقهلية يشهد احتفال مديرية الأمن بالمولد النبوي الشريف (صور)

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية أمن الدقهلية وحضره اللواء زكي صلاح مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية واللواء عماد عرفات مساعد الأمن العام لمنطقة شرق الدلتا والعميد تامر موافي وكيل الأمن الوطني بالدقهلية والعميد طارق هجرس مفتش الأمن العام بالدقهلية والعميد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية.



استهل الاحتفال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، الذي أكد أن الإحتفال بذكرى مولد الرسول تذكير البشرية برسالته التي تحمل اسمى آيات التسامح وتعلي قيم الحق والعدل وتنشر السلام فى ربوع الدنيا.



وقدم وكيل وزارة الأوقاف الشكر للدكتور كمال شاروبيم واصفا إياه بالقيادة الحكيمة التي تحرص علي المشاركة في كل المناسبات الدينية منذ توليه مسئوليته محافظا للدقهلية كما قدم الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر وحقق أمنها واستقرارها.