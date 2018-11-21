عمدة نجريج يكشف حقيقة استبعاد محمد صلاح من مركز شباب قريته

قال ماهر شتاية، عمدة قرية اللاعب الدولي محمد صلاح، إن عضوية "صلاح" في مركز شباب نجريج كانت منتسبة، ولكي يحق له التصويت في الانتخابات، فهذا الأمر يحتاج لاستمراره عام في العضوية العاملة طبقًا للقانون.



وأضاف عمدة قرية اللاعب الدولي محمد صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الأربعاء، أن البعض فسر عدم وجود اسم "ًصلاح" فيمن يحق لهم التصويت في انتخابات مركز شباب نجريج بأنه أستبعد من عضوية المركز، وهذا أمر غير صحيح.



وتابع ان "صلاح" عبارة عن فاكهة الشعب المصري وأي خبر عنه يحدث أزمة وبلبلة.

