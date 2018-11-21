مكافحة الفيروسات: نسبة الإصابة بفيروس سي في المرحلة الأولى لا تتعدى 5%

قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مسح الفيروسات الكبدية على ١٠ ملايين مواطن أوضح أن نسبة الإصابة بفيروس سي لا تتعدى 5 %، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء اختبار آخر للتأكد من هذه الإصابة.



وأضاف "الشاذلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية مصر الأولى، أنه كان من المتوقع أن تكون نسبة الإصابة أعلى من تلك النسبة.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي في 30 نوفمبر، وستبدأ المرحلة الثانية في في شهر ديسمبر بـ 11 محافظة أخرى، مؤكدًا أن جميع مراحل المسح مجانًا للمواطن.