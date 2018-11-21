هذه أنسب الأزياء للعمل مقتبسة من مدوني الموضة الكيرفي (صور)

على الرغم من اهتمام صيحات الموضة وحتى الماركات العالمية بالجسم الكيرفي وانتاج ملابس خاصة به، إلا أننا مازلنا في العالم العربي نواجه المشكلة الأزلية نفسها ونردد المقولة نفسها "الجسم الكيرفي لا يناسبه بعض الأزياء".





وبالفعل تعتمد بعض الفتيات الكيرفي على ارتداء الملابس الفضفاضة أو حتى الألوان الغامقة لإخفاء شكل أجسامهن. ولكن أحب التوضيح أن شكل الجسم يبدو أفضل بالملابس المناسبة لكِ، خاصة في العمل. فيمكنك الذهاب إلى العمل مرتدية أحدث صيحات الموضة والتي تبدو عليك جذابة وأنيقة مثل مدونات الموضة اللواتي اعتمدن صيحات مختلفة، يمكنك الاقتباس منها بسهولة.





شاهدي الصور التالية من مدوني الموضة الأشهر صاحبات الجسم الممتلئ والتي اخترنا منها ملابس تناسبك كثيرا في العمل.