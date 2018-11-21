وزير التعليم: أمهات مصر على العين والرأس.. والبعض يحاول تشتيت جهودنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المشروع القومي للدولة المصرية هو تطوير التعليم لخدمة 22 مليون طالب.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "خلال الأيام المقبلة ستحدث نقلة في الابتدائي والإعدادي والثانوي، معقبًا ردًا على تصريحه حول أمهات مصر: "أمهات مصر على العين والرأس والبعض يحاول تشتيت جهودنا، والوزارة تتعامل مع 45 مليون من أولياء الأمور".





وأوضح أنه "ليس لدينا رفاهية الوقت، ولا يوجد لنا سند قانوني للتعامل مع المجموعات التي تتكون على فيس بوك، تحت مسميات مختلفة لأولياء الأمور، وتلك المجموعات خطر على الدولة، وبعض مجموعات أمهات مصر أشبه بالألتراس وليس لدينا رفاهية الوقت للتعامل معهم".



