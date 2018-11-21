موعد مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي بكأس زايد والقنوات الناقلة





في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الوصل الإماراتي في تمام الخامسة والنصف مساء الخميس 22 نوفمبر الجاري، علي ملعب "زعبيل" بالإمارات، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب (البطولة العربية للأندية).





مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل الإماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بعدد أكبر من الأهداف التي سجلها في لقاء الذهاب من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية للأندية (كأس زايد).





ويرغب الأهلي في تخطي عقبة الوصل الإماراتي والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي، بالإضافة لرغبة الفريق لمواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة ومن ثم المنافسة على اللقب العربي.





وستكون مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي مُذاعة عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.





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