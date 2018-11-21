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"المسماري": لدينا أدلة تثبت دعم بلجيكا للإرهاب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:10 م
المسماري: لدينا أدلة تثبت دعم بلجيكا للإرهاب
أحمد المسماري
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وكالات
 

وجه المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد احمد المسماري، اتهاما مجددا لبلجيكا بإرسال أسلحة إلى غرب ليبيا.


وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن ليبيا أصبحت "بؤرة تستقبل المتآمرين من الخارج"، مشيرا

 إلى انه تحدث سابقا عن دور بلجيكا في إيصال السلاح للغرب الليبي لكن هذه التحذيرات لم تجد آذانا صاغية.


وأضاف المسماري: "بلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي دعمت الإرهاب، ولدينا طرق كثيرة للمقاضاة ولدينا 

مستندات".

وتابع أن على الصلابي (قيادي اخواني في ليبيا)، وعبد الحكيم بلحاج، (رئيس حزب الوطن الإسلامي) 

وخالد الشريف (عضو الجبهة الليبية المقاتلة) مسؤولون عن وصول أسلحة صينية خطيرة إلى المتطرفين في

 مدينة درنة.


وأكد المسماري على رفض وضع القوات المسلحة تحت أي جسم من مخرجات الصخيرات محذرا من مساعي 

تقسيم ليبيا.


وذكر أن هناك طائرة استطلاع ايطالية تقوم بعمل استطلاعي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.


وتابع المسماري: "نحن لا نحارب متطرفين منفردين، فهناك دول كبيرة توظف هؤلاء المتطرفين، ولكن الجيش

 افشل مشروع تسليط الأسلحة على دول الجوار عن طريق ليبيا".

المزيد عن: ليبيا دعم بلجيكا الإرهاب أدلة أحمد المسماري
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