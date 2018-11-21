مونيكا بيلوتشي تعلن عن مشاركتها بفيلم تونسي
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:10 ممروى الجلاصي
أفادت الممثلة العالمية مونيكا بيلوتشي، بأنها ستؤدي دورا بفيلم جديد من إخراج التونسية كوثر بن هنية، التي أخرجت فيلم 'على كف عفريت' الذي عرض بكان 2017.
و جاء تصريح بيلوتشي إثر سؤالها من صحيفة "parismatch"، عن عدم ظهورها في السينما الفرنسية منذ فيلم "كوستاريكا'' و عما إذا كانت العروض المقدمة لها قد قلّت.
و أكدت الإيطالية مونيكا بيلوتشي، بأنها قامت بقبول عرض للمشاركة في فيلم لكوثر بن هنية، قائلة "قلت نعم لفيلم بن هنية التي أخرجت على كف عفريت الذي عرض في كان 2017".
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