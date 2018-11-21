مونيكا بيلوتشي تعلن عن مشاركتها بفيلم تونسي

أفادت الممثلة العالمية مونيكا بيلوتشي، بأنها ستؤدي دورا بفيلم جديد من إخراج التونسية كوثر بن هنية، التي أخرجت فيلم 'على كف عفريت' الذي عرض بكان 2017.





و جاء تصريح بيلوتشي إثر سؤالها من صحيفة "parismatch"، عن عدم ظهورها في السينما الفرنسية منذ فيلم "كوستاريكا'' و عما إذا كانت العروض المقدمة لها قد قلّت.





و أكدت الإيطالية مونيكا بيلوتشي، بأنها قامت بقبول عرض للمشاركة في فيلم لكوثر بن هنية، قائلة "قلت نعم لفيلم بن هنية التي أخرجت على كف عفريت الذي عرض في كان 2017".