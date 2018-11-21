ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مونيكا بيلوتشي تعلن عن مشاركتها بفيلم تونسي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:10 م
مونيكا بيلوتشي تعلن عن مشاركتها بفيلم تونسي
صورة أرشيفية
طباعة
مروى الجلاصي
 
أفادت الممثلة العالمية مونيكا بيلوتشي، بأنها ستؤدي دورا بفيلم جديد من إخراج التونسية كوثر بن هنية، التي أخرجت فيلم 'على كف عفريت' الذي عرض بكان 2017.

و جاء تصريح بيلوتشي إثر سؤالها من صحيفة "parismatch"، عن عدم ظهورها في السينما الفرنسية منذ فيلم "كوستاريكا'' و عما إذا كانت العروض المقدمة لها قد قلّت.

و أكدت الإيطالية مونيكا بيلوتشي، بأنها قامت بقبول عرض للمشاركة في فيلم لكوثر بن هنية، قائلة "قلت نعم لفيلم بن هنية التي أخرجت على كف عفريت الذي عرض في كان 2017".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما تصر بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
2
مصر المقاصة
طلائع الجيش
3
x
17:15
3
بتروجيت
حرس الحدود
3
x
17:15
0
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
1
x
20:00
2
الانتاج الحربي
وادي دجلة
1
x
20:00
1
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
4
x
19:30
1
إتحاد الجزائر - الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 9:30:00 PM