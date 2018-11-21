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"التموين" تكشف سبب استمرار ظهور طلب التحديث البيانات لبعض المواطنين

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:08 م
التموين تكشف سبب استمرار ظهور طلب التحديث البيانات لبعض المواطنين
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، عن سبب استمرار ظهور طلب التحديث لبعض المواطنين رغم قيامهم بالتحديث، موضحًا أن من قام بالتحديث في شهر نوفمبر سيتم إدراجه في شهر يناير.

وأضاف "مدكور"، "، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن قائمة الصرف تصدر يوم 1 في الشهر، وأن أي حركات تتم خلال الشهر تصحح في الشهر الذي يليه.

وأكد أنه سيتم وقف البطاقات التموينية التي لم يقم صاحبها بتحديث البيانات.
المزيد عن: وزارة التموين تحديث البيانات بطاقات التموين الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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