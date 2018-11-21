موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الزمالك نظيره الداخلية على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، مساء الخميس 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.





ويدخل الزمالك مباراة الداخلية وفي جعبته 26 نقطة يتربع بها على قمة ترتيب الدوري المصري جمعها من 8 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، وسجل 24 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويتطلع الفريق الأبيض بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة ترتيب المسابقة المحلية.





أما فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبد العال يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، وسجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية غدًا أمام الزمالك من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري.





ويفتقد الزمالك في مباراة الداخلية لخدمات الثلاثي الأجنبي، فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبا منتخب تونس، والكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، ولهذا سوف تشهد تشكيلة الفريق أمام الداخلية الدفع ببعض الوجوه الجديدة لتعويض الغيابات ضمن صفوف الفارس الأبيض.





مباراة الزمالك ضد الداخلية ستكون مذاعة عبر قناتي on sport، و NILe sport في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 22 نوفمبر لعام 2018.





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