جوني ديب يظهر بمكياج شخصية "جريندلوالد" احتفالا بطرح "Fantastic Beasts"

احتفل صناع الجزء الجديد من فيلم السحر والسحرة Fantastic Beasts للكاتبة الشهير جي كي رولينج، بالعرض الافتتاحي له بالعاصمة الإسبانية مدريد بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وحضر الافتتاح نجوم الفيلم،جوني ديب و إيدي ريدمان وجود لو والكاتبة الكبيرة جي كي رولينج، وعدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود كضيوف للحفل.

وعقب عرض الفيلم، فاجأ جوني ديب الجمهور الحاضر بعرض خاص له ظهر خلاله بالمكياج الكامل لشخصيته بالفيلم، وتحدث خلال العرض عن مراحل صناعته ومستقبل الأجزاء القادمة منه.