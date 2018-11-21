مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم مؤتمراً شعبياً.. ويؤكد مساندته للدولة

نظم حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، برئاسة النائب سيداحمدعيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور على ابوشوشة الامين العام المساعد، والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم، اليوم الاربعاء، مؤتمرا شعبيا، بمدينة الرياض بحضور المهندس نصرالريس، رئيس مركز ومدينة الرياض واعضاء الامانة العامة الدكتور ياسرالجندى، امين السياسات والتخطيط الاستراتيجى وعمروسعدة، امين الاعلام بالمحافظة ومايسة عبدالجواد، أمين الفلاحين وكرم الشامى، أمين الحزب بمركز الرياض وأشرف الدسوقى، أمين تنظيم المركز وخيرالله فؤاد، عضو امانة اعلام المحافظة وأمين إعلام مركز الرياض والدكتور ياسر صلاح، مدير الادارة الصحية بالرياض وداليا العرنج، أمينة المراة بالمركز وعدد من اعضاء الحزب وأهالي مركز ومدينة الرياض.



وأكد كرم الشامى أمين الحزب بالرياض، أن حزب مستقبل وطن هو حزب سياسى له اهداف عدة اولها مساندة الدولة المصرية فى تحقيق التنمية والنموالاقتصادى بالبلاد كما يضم عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب وأكبر عدد من المقرات وتتنامي العضوية فيه بصورة غير مسبوقة، مقدما الشكر لأهالي الرياض لمساندتهم للحزب.



واوضح امين الاعلام، ان حزب مستقبل وطن ولد عملاقا فهو حزب سياسى له أيديولوجية مختلفة فهو حزب يساند الدولة لصالح المواطن ويساند المواطن لصالح الدولة ففى الاولى يساند الدولة من خلال تحقيق التنمية ويساندها فى مكافحة الارهاب وكافة التحديات التى تواجهها كما يساند الحزب المواطن فى طلباته المشروعة وتلبية احتياجاته لصالح الدولة حتى يكون مواطنا صالحا وباعتبار ان المواطن المستقر نفسيا واجتماعيا يؤدى الى دولة مستقرة.



وأشار إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة وتواجه العديد من التحديات التى تحتاج الى تكاتف الجميع رجال ونساء وشباب وشيوخ خلف مؤسسات الدولة وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى معددا الانجازات التى تحققت خلال السنوات الاربعة الماضية، واكد على الالتزام بالمبادئ العامة للحزب ومنها عدم التعامل مع جهات اجنبية او الحصول على مبالغ نقدية مؤكدا على سعي الحزب على تأهيل الشباب للمشاركة فى الحياة السياسية وتولى المناصب القيادية.