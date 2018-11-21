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صرف رواتب العاملين بالدولة السبت المقبل

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:33 م
صرف رواتب العاملين بالدولة السبت المقبل
مبنى وزارة المالية
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الفجر الاقتصادي
 
تبدأ وزاة المالية صرف رواتب موظفي الدولة، يوم السبت المقبل، عن طريق "كروت البنوك" والتحويلات المصرفية عن شهر نوفمبر 2018.

وكانت وزارة المالية، أصدرت كتابًا دوريًا، خلال شهر سبتمبر الماضي لمد صرف مرتبات العاملين بالدولة لـ4 أيام بدلًا من يومين فقط، وتم تعديل موعد صرف المرتبات من يومي 24 و25 من كل شهر إلى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر 2018.

وفي حالة موافقة أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفي الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق؛ وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيدًا للإنفاق الحكومي.

المزيد عن: وزارة المالية مرتبات العاملين بالدولة الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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