اكتشاف جديد لعلاج "التهاب المفاصل"

قد يصبح اللبان علاجاً مهماً لالتهاب المفاصل، فقد نقلت “ديلي ميل” عن باحثين في جامعة ألاباما الأمريكية، قولهم إن مادة الراتينج المستخرجة من أشجار البوسلويا في أفريقيا التي يمكن طحنها على شكل لبان يمكنها إيقاف الالتهابات المسببة لألم المفاصل.

وأشار الباحثون الأمريكيون أن هذه المادة يمكن حرقها كبخور فتعمل عن طريق التصاقها بالبروتينات التي تسبب الألم وتمنع تأثيرها بشكل فعال.

وليس واضحاً سبب إفراز الأشجار لمادة الراتنغ، ولكن من المحتمل أن يكون الحماية من هجوم حشري أو فطري.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتيجة شركات الأدوية على تطوير عقاقير جديدة لمكافحة التهاب المفاصل، الذي يعاني منه أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا وحدها.