تفاصيل قرار تحصيل رسوم إضافية على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية (فيديو)
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:29 مأمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أنه سيتم فرض رسوم إضافية بسيطة للغاية على تذاكر السينما والمسارح.
وأضاف أنه سيتم تحويل هذا المقترح إلى مجلس النواب، وهو الذي سيحدد القيمة في المشروع النهائي، متابعًا: "مثلًا 50 قرش على كل تذكرة، وحصيلة هذه المبالغ ستكون جيدة للغاية لأن عدد المستخدمين كثير".