انتفاضة الطلائع في الوقت القاتل تحرم بتروجت من فوز في مباراة "درامية"





حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم المباراة المثيرة التي جمعت بين طلائع الجيش وبتروجت التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "جهاز الرياضة العسكري" ضمن مباريا الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشهد خطورة حقيقية.





وفي الشوط الثاني نجح محمد فييرا في إحراز الهدف الأول لبتروجت في الدقيقة 50، ليتعادل تالا نداي سريعا للطلائع في الدقيقة 52، لكن محمود صلاح عبد الناصر رد هو الأخر بالهدف الثاني أبناء مؤمن سليمان في الدقيقة 54، ليضيف محمد سالم الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 90، لكن الوقت المحتسب بدل الضائع يشهد انتفاضة الطلائع وينجح في إضافة الهدف الثاني عبر أحمد جعفر في الدقيقة 91، ثم تعادل مصطفى محمد في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3.





وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة احتل بهم المركز السابع، كما رفع بتروجت رصيده إلى 12 نقطة في ارتقى بهم للمركز السادس عشر.



