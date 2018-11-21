الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة والفنية بفرع ثقافة أسوان، ففي قصر ثقافة حسن فخر الدين أقيمت ورشة فنية (فن الأورجامي) لعدد من طلاب مدرسة الشيخ مرسى الإعدادية أدراتها منال رشاد مدرس تربية فنية.





وفى قصر ثقافة اسوان أقيمت احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة تضمن "افتتاح معرض فنون تشكيلية وحرف بيئية ، عروض فنية واستعراضات "فى الكتب قرينا ، الننى الننى ، أم النبى ، كلنا واحد ، بحار ، صدفة ، واه جلى " ، عروض مواهب فى "الشعر والغناء والعزف على الفلوت" وسابقات ثقافية وذلك بالتعاون مع عدد من المدارس المشاركة فى الاحتفال.





قصر ثقافة دهميت عقدت محاضرة (تعزيز قيم التسامح فى المجتمع المصرى) ألقاها وليد محمد عبد العليم.





قصر ثقافة كركر أقيمت ورشة حكى حول (لمأكولات الشعبية فى مصر) أدراتها منى صبرى، قصر ثقافة كوم امبو عقدت محاضرة (كيفية محارب العنف فى المدارس) ألقاها كمال عبيد بمدرسة الشهيد فتحى أيمن الإعدادية.





بيت ثقافة نجع الفرس أقيمت ورشة أشغال فنية (تدوير مخلفات) أدارها أحمد محمود عرابى مدرس تربية فنية، قصر ثقافة خور عواضة عقدت محاضرة (تعزيز حماية النشء من كل صور العنف) ألقاها عبد الدايم الحجاجى مدرس أول لغة عربية، بيت ثقافة توشكى أقيمت مناقشة كتاب (حياة محمد) لمحمد حسين هيكل أدراها جمال سليمان.







