ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:06 م
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
طباعة
فتح الله رضوان
 

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة والفنية بفرع ثقافة أسوان، ففي قصر ثقافة حسن فخر الدين أقيمت ورشة فنية (فن الأورجامي) لعدد من طلاب مدرسة الشيخ مرسى الإعدادية أدراتها منال رشاد مدرس تربية فنية.


وفى قصر ثقافة اسوان أقيمت احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة تضمن "افتتاح معرض فنون تشكيلية وحرف بيئية ، عروض فنية واستعراضات "فى الكتب قرينا ، الننى الننى ، أم النبى ، كلنا واحد ، بحار ، صدفة ، واه جلى " ، عروض مواهب فى "الشعر والغناء والعزف على الفلوت" وسابقات ثقافية وذلك بالتعاون مع عدد من المدارس المشاركة فى الاحتفال.


قصر ثقافة دهميت عقدت محاضرة (تعزيز قيم التسامح فى المجتمع المصرى) ألقاها وليد محمد عبد العليم.


قصر ثقافة كركر  أقيمت ورشة حكى حول (لمأكولات الشعبية فى مصر) أدراتها منى صبرى، قصر ثقافة كوم امبو عقدت محاضرة (كيفية محارب العنف فى المدارس) ألقاها كمال عبيد بمدرسة الشهيد فتحى أيمن الإعدادية.


بيت ثقافة نجع الفرس أقيمت ورشة أشغال فنية (تدوير مخلفات) أدارها أحمد محمود عرابى مدرس تربية فنية، قصر ثقافة خور عواضة عقدت محاضرة (تعزيز حماية النشء من كل صور العنف) ألقاها عبد الدايم الحجاجى مدرس أول لغة عربية، بيت ثقافة توشكى أقيمت مناقشة كتاب (حياة محمد) لمحمد حسين هيكل أدراها جمال سليمان.



الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
الأحتفال بأعياد الطفولة ومحاضرات وورش بثقافة أسوان
المزيد عن: مصر عراب الامي اسوان اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
2
مصر المقاصة
طلائع الجيش
0
x
17:15
0
بتروجيت
حرس الحدود
2
x
17:15
0
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 6:20:02 PM