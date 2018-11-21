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الخطيب: نقل مرضى الغسيل الكلوى إلى مستشفى الروضة المركزي مؤقتا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:59 م
الخطيب: نقل مرضى الغسيل الكلوى إلى مستشفى الروضة المركزي مؤقتا
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هند الشيال
 
صرح الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط،اليوم الأربعاء، إنه تم نقل مرضى الغسيل الكلوى بصفة مؤقتة من مستشفى فارسكور المركزى إلى مستشفى الروضة المركزى، نظرا لوجود أعمال صيانة شاملة بوحدة معالجة المياه بقسم الكلى الصناعى بمستشفى فارسكور المركزى.

وذلك لمدة أسبوعين بناءً على تعليمات الشركة المسئولة عن الصيانة والوكيل الوحيد لوحدة معالجة المياه.
وأضاف الخطيب فى بيان، أنه سيتم عودة المرضى لمستشفى فارسكور المركزى فورًا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لوحدة معالجة المياه.
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