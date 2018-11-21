بواتينج: أودُّ أن أصبح بطلاً لأوروبا في 2020

أبدى جيروم بواتينج، مدافع منتخب ألمانيا، طموحًا للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية المقبلة؛ وقرَّر عدم تبديد الوقت في التفكير بالاعتزال عقب الخروج من دور مجموعات مونديال روسيا، وانضمام عناصر شابة للفريق.





وقال بواتينج، في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء: "أودُّ أن أصبح بطلاً لأوروبا في 2020. يجب أن يكون هدفنا هو بناء شيء خلال العامين المقبلين".





وأضاف مدافع بايرن ميونخ "الجميع يعرفون أننا في مرحلة إعادة البناء. ويجب أن يحصل اللاعبون الشبان على فرصة المشاركة".





وتابع: "الشباب يجب أن يحصل على فرصة حتى في المركز الذي ألعب به. في النهاية تكون القدرات هي الحاسمة، وإذا أدى لاعب شاب بشكل أفضل مني، فيجب الدفع به، ولن أتذمر بالتأكيد".





كان يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، أراح بواتينج، 30 عامًا، في المباراتين الماضيتين أمام روسيا، وهولندا؛ بسبب معاناته في الفترة الأخيرة من الإصابات، ومشكلات عضلية.





وقال بواتينج، إنه رحب بذلك القرار لكنه لم يفكر "على الإطلاق" في اعتزال اللعب الدولي، والرحيل عن المنتخب الذي شارك معه في 76 مباراة ، وكان عنصرا بارزا بالفريق المتوج بلقب مونديال 2014 بالبرازيل.





ويواجه بواتينج وماتز هاميلز، زميله في قلب الدفاع بالمنتخب الألماني، وفريق بايرن ميونخ ، ضغوطا متزايدة في ظل تألق لاعبين شبان أمثال نيكلاس شول، لاعب بايرن، وأنطونيو روديجر لاعب تشيلسي.





لكن بواتينج، قال "يجب أن تكون متماسكًا وعلى اللاعب الشاب أيضًا ألا يعتقد أن تقديم عرض جيد في مباراة، أو اثنتين، هو أمر كاف لضمان المشاركة في مركز على المدى الطويل، إنما عليه إثبات جدارته بذلك طوال الوقت".





وتابع "هذا ما أتاح لي اللعب لأعوام مع المنتخب ومع بايرن، فقد أديت بثبات وقليلاً ما سارت الأمور بشكل سيئ بالنسبة لي".



