مدرب السعودية يواجه أزمة كبيرة

يمر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي بأزمة كبرى، وذلك بسبب عدم قدرته على الوصول إلى خطة مناسبة للأخضر في الفترة الأخيرة.





وبرغم تعادل المنتخب السعودي بالأمس مع منتخب الأردن، لكن الأداء لم يكن مقنعًا للمباراة الثانية على التوالي مما سبب قلقًا لجماهير الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.





ووُجهت بعض المطالب لبيتزي بضرورة الاعتماد على العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة مع تجديد دماء المنتخب السعودي بلاعبين آخرين بدلًا من لاعبين آخرين بسبب هبوط مستوى بعض منهم في الفترة الأخيرة.





وقال فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق إنه يجب على خوان أنطونيو بيتزي الدفع بعناصر جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين أداء المنتخب السعودي.





يذكر أن المنتخب السعودي فاز على المنتخب اليمني وديًا بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية سجله اللاعب عبد الرحمن غريب.





ويستعد المنتخب السعودي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية، حيث تُقام المباراة في الثامن من يناير المقبل.



