عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة الوصل





انتظم حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق المقام حاليًا على استاد زعبيل، بإمارة دبي.





وكان عاشور قد غادر مران الأهلي، أمس الثلاثاء، بسبب إصابته بكدمة في إصبع القدم اليسرى.





ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي على استاد زعبيل، استعدادًا لخوض لقاء الوصل الاماراتي مساء غدٍ، الخميس، في إياب دور الـ١٦ من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب. علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى على استاد الجيش ببرج العرب بالتعادل بهدفين لكل فريق.



