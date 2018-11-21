وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة: مصر تساهم بفاعلية في تطوير الأطر المفاهيمية لحفظ السلام

قام وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام "جون بيير لاكروا" بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، حيث شارك في أعمال "مؤتمر القاهرة الإقليمي لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" الذي نظمته وزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.





مثل المؤتمر الإقليمي الذي شارك فيه "لاكروا" كمتحدث رئيسي، منبراً دولياً هاماً لمناقشة تطوير أداء عمليات حفظ السلام، وللبناء على مبادرات سكرتارية الأمم المتحدة وآخرها "إعلان الالتزامات المشتركة لعمليات حفظ السلام" والذي انضمت إليه مصر في سبتمبر الماضي.





فلقد جمع المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى للدول المساهمة بقوات وشرطة والدول الممولة لعمليات حفظ السلام، علاوة على سكرتارية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وممثلي التجمعات الإقليمية المعنية بعمليات حفظ السلام.





ويعد المؤتمر الأول من نوعه الذي يجمع ممثلين عن دول عربية وأفريقية لمناقشة مسألة تطوير أداء عمليات حفظ السلام، وتقديم إسهام موضوعي يمثل وجهة نظر الدول المساهمة بقوات في هذا المجال.









حرص وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، خلال كلمته أمام المؤتمر، على تقديم الشكر للحكومة المصرية على مساهماتها المتواصلة في عمليات حفظ السلام، مشيداً بمشاركة مصر بأكثر من 3000 عنصر من القوات الشرطية والعسكرية في عمليات حفظ السلام لاسيما في المناطق الأكثر خطورة في القارة الأفريقية، علاوة على المساهمة بوحدات تمكينية متخصصة مثل الوحدات الطبية وفرق المهندسين والنقل.









وتطرق "لاكروا" إلى مساهمة مصر الفعالة في تطوير الأطر المفاهيمية لعمليات حفظ السلام، لاسيما فيما يتعلق بتطوير أداء تلك العمليات، بما في ذلك من خلال دورها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعضويتها غير الدائمة المنقضية في مجلس الأمن، مبرزاً الدور الحيوي في بناء وتطوير قدرات الكوادر المصرية والأفريقية المساهمة في عمليات حفظ السلام، وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، كما أعرب عن حرصه على استمرار التعاون الوثيق والاستراتيجي مع مصر في كل تلك الموضوعات خلال الفترة القادمة، لاسيما خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019.





كما التقى وكيل السكرتير العام أثناء زيارته للقاهرة بالمسئولين رفيعي المستوى بالجهات المصرية المعنية بمشاركة مصر في عمليات حفظ السلام، حيث تم إبراز أهمية مواصلة المساهمات المصرية الفعالة في تلك العمليات، علاوة على دورها في توفير التدريب المتطور وكذلك وحدات متخصصة تلبي الاحتياجات الحالية والمتزايدة في منظومة قدرات العمليات الأممية.





الجدير بالذكر أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام بغية الوصول إلى الهدف الأشمل وهو استدامة السلام على الصعيد العالمي بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.





كما تحرص مصر على توفير عوامل النجاح والفاعلية عملياتياً واستراتيجياً لعمليات حفظ السلام الأممية، وكيفية تطوير أدائها وتقييمه من منظور شامل ومتكامل وتعزيز جهود التمويل الدولي والتجهيز للقوات المشاركة.



