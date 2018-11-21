هيئة ميناء دمياط تقدم تسهيلات جديدة لتطوير محطة الحاويات



وقد أوضح "صالح" أن الهيئة في إطار التعاون بينها وبين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لا تدخر وسعًا في تقديم كافة التسهيلات في جميع الأوقات لا سيما أثناء عملية التطويرالتي تجريها المحطة لأرصفتها.

حيث أتاحت الهيئة الأولوية لتراكي سفن الحاويات على رصيفي ( 5، 6 ) كأرصفة بديلة لتعويض الأرصفة الخاصة بالمحطة لضمان إنتظام سير العمل.



كما تم التأكيد على تمام جاهزية أطقم الوحدات البحرية المساعدة لإستقبال سفن الحاويات في أي وقت بغض النظر عن مواعيد تغيير المناوبات الخاصة بالأطقم وعدم إتمام التغيير إلا بعد إنهاء إجراءات مناورات دخول أو خروج سفن الحاويات، إضافة إلي إستعداد الهيئة التام لإستقبال سفنها في مختلف الظروف الجومائية خلال فصل الشتاء.



ويأتي ذلك تزامنًا مع قيام الهيئة بأعمال تطهير وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى أعماق تتفق مع خطة التطوير الخاصة بالأرصفة.

صرح اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، ان الهيئة قامت بمنح شركة بتروچيت المنفذة لتلك الأعمال تسهيلات متمثلة في تخصيص بوابة لدخول وخروج شاحناتها ومعداتها مع تيسير كافة الإجراءات الخاصة بها، كما تم منح الشركة تخفيضات لمقابل إستخدام مرافق الميناء عن طريق إستخراج كارتات بنظام الفئة الشاملة مما يتيح لها العديد من الإمتيازات.