نشرة أخبار السادسة.."علي عبد العال" يلتقي نائب رئيس برلمان المجر ..وترامب يوجه الشكر للسعودية لخفضها أسعار النفط

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في حدائق القبة،ومجلس الوزراء يستعرض خطة تطوير مصلحة الجمارك.

"المالية" توافق على علاج 15 ألف عامل بـ"ضريبة القيمة المضافة‎

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إنشاء مشروع تكافلي اجتماعي لعلاج العاملين بمصلحة الضرائب الذي أنشأته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك تشمل المرحلة الأولى منه العاملين بضريبة القيمة المضافة تمهيدا لشموله جميع العاملين بمصلحة الضرائب العامة.

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في حدائق القبة





نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

مجلس الوزراء يستعرض خطة تطوير مصلحة الجمارك





استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تطوير مصلحة الجمارك.

"الوزراء" يوافق على تمويل صيني لتنفيذ مشروع تطوير التعليم





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.

علي عبد العال يلتقي نائب رئيس برلمان المجر





استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدكتور ستيفان هيلر، نائب رئيس برلمان المجر والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع المجر، والنائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ورئيس حزب مستقبل وطن.

ترامب يوجه الشكر للسعودية بعد خفض أسعار النفط





وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للمملكة العربية السعودية بشأن خفض أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود للوصول إلى أسعار أقل.

محكمة إماراتية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق أكاديمي بريطاني بتهمة "التجسس"





أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء، بأن محكمة إماراتية قضت ب​السجن المؤبد​ على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز".

فرنسا تعتزم إغلاق محطات نووية للطاقة الأسبوع المقبل





ذكرت وكالة رويترز، اليوم أن فرنسا قد تغلق 6 مفاعلات نووية بحلول عام 2028 ضمن خيارات أخرى في إطار سياسة الطاقة متوسطة الأجل التي ستقدم الأسبوع المقبل.



