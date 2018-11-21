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حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع أحمد الشيخ وباسم مرسي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:20 م
حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع أحمد الشيخ وباسم مرسي
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علاء خليف
 
رفض وليد صلاح الدين، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، التعليق على توليه مهمة مدير الكرة في النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "أنا مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري وأركز فقط مع الفريق، ولا أحب أن اتحدث عن أي مناصب، إلا بعد أن أتوليها بشكل رسمي".


وتابع: "لم يحدث أي تفاوض مع أحمد الشيخ أو باسم مرسي، والصفقات كلها تكون بأختيارات حلمي طولان، المدير الفني للفريق فقط".

المزيد عن: وليد صلاح الدين باسم مرسي الاهلي الاتحاد السكندري الأهلي أحمد الشيخ
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