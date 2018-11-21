شاروبيم يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد أبوبصل (صور)

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند لطفي فكري عبدالكريم الذي استشهد أثناء تأدية الواجب في سيناء حيث وصل المحافظ إلي قرية ابوبصل بمركز بلقاس



والتقي المحافظ بوالدة الشهيد وشقيقه حيث أكد لهما ولأفراد أسرته ولأهل القرية الذين حضروا للترحيب بالمحافظ أن الدولة تقدر من ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والذين يتصدون للإرهاب والارهابيين الذين لا وطن ولادين لهم.



وأضاف شاروبيم اننا جميعا نقدر هذه الأسرة المصرية الأصيلة التي قدمت زهرة من الزهور الشابة فداء للوطن.

وإلتقي المحافظ بعمدة القرية سامي ابراهيم الذي ابدي رغبته في التبرع بقطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإقامة مركزا للشباب ووحدة صحية لخدمة أبناء القرية الذين يعانون من عدم وجودهم ويلجئون الي القري المجاوره في حالة أي طارئ صحي.



وقدم شاروبيم الشكر للمواطنين وأعلن أنه سوف يقدم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في إقامة الخدمات التي تحتاجها القرية،كما وافق علي مطلب اهالي القريه الخاص برصف المدخل الرئيسي للقريه والطريق المؤدي إلي المقابر، كما طالبت أسرة الشهيد لطفي فكري عبدالكريم بإطلاق اسمه علي إحدي المدارس ووعد محافظ الدقهليه بدارسة هذا المطلب.



رافق الدكتور شاروبيم في تقديم واجب العزاء محمد الشيوي رئيس مركز ومدينة بلقاس وأشرف بكر رئيس مركز ومدينة شربين.