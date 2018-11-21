وليد صلاح الدين: الدوري يتميز بالإثارة.. لكن مفيش كورة

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، أن الأداء الكروي ضعيف جدا في الدوري المصري، ولكن هناك إثارة كبيرة بسبب تقارب النقاط.









وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "كل مباريات الدوري بها حماس وتخبيط وجري، لكن مفيش أي أداء فني".









وتابع: "لا يوجد فريق في مصر قادر على المحافظة على أدائه طوال الموسم، والاختلاف فقط في ثلاثة فرق وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز".









وأضاف: "لا يوجد فوارق بين اللاعبين في الدوري الممتاز، والفارق الوحيد هو شخصية اللاعب داخل الملعب".



