"إطلالة كليوباترا وخطأ الافتتاح".. 5 مشاهد من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

انطلقت الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، من دار الأوبرا المصرية، حيث شهد بعض المشاهد المثيرة للاهتمام كإطلالة الفنانات، وأخطاء الافتتاح، بحضور مجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

خطأ في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشاهد كثيرة، حيث وقع الفنان شريف منير، أثناء تقديم حفل افتتاح المهرجان، في خطأ، في اسم الفنان ماجد الكدوانى، وقال نصًا: "ماجد المصري من أحب الناس لقلبى وفنان كبير وخلوق"، واستغرب الجميع من الخطأ الذى ورد في كلمة شريف منير، حيث كررها لثلاث مرات في دقيقتين.

حضور 4 وزيرات

كما حضرت 4 وزيرات في مقدمتهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومعها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

اصطحاب وزيرة التضامن لشابين من ذوي الإعاقة

واصطحبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مايكل مجدي عازف بيانو وشاب من ذوى الإعاقة، إلى السجادة الحمراء بالمهرجان، قائلةً؛ هذه الفكرة تستحق الاحترام وهي فكرة الدمج وأن يعتاد المجتمع على تواجد ذوى الإعاقات المختلفة في كل الفعاليات والأماكن وأن يكون وجودهم شئ طبيعي ومعتاد وأن نحاول تغيير نظرة المجتمع لهم من التواجد في المنزل إلى الخروج والعمل والاندماج، مضيفة أن الشخص من ذوى الإعاقة من حقه وحق أسرته أن يكون متواجد وأن نعتاد على احترامهم وتواجدهم وتوفير الإتاحة لهم في دخولهم وخروجهم.

بكاء حسن حسني

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان حسن حسني ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقال حسن حسني باكيًا، أثناء تكريمه: "أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش"، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان.

إطلالة الفنانات

ومن المشاهد المثيرة للاهتمام، أثارت سما المصري الجدل بعد ظهورها بزي فرعوني، حيث ارتدت زي ملكة فرعونية باللون الأبيض، وعلى رأسها تاج فرعونى، وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الصورة: "نفرتيتي الدرب الأحمر".

كما ارتدت النجمة شيرين رضا، فستانًا ذهبيًا ولكنه يتضمن الكثير من الألوان الملفتة، وهي إطلالة غريبة لم تعتد شيرين على الظهور بها، وكانت أيضًا إطلالة فرعونية.