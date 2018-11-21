أمانة "مستقبل وطن" سمالوط تحتفل بالمولد النبوي في المنيا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمالوط برئاسة محمد نشات امين المركز وبرعاية النائب علاء السبيعى امين الحزب بالمحافظة احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بقاعة جمعية النشاط الروحى بملجا الايتام بسمالوط، وبحضور احمد ابو الليل امين العمل الجماهيرى بالحزب، والشيخ احمد مخلوف مدير اوقاف سمالوط، والقمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز، وعدد من عمد ومشايخ قرى المركز، وعدد من الأهالي.



وبدأت الاحتفالية بتلاوة القران الكريم ثم القاء مجموعة من التواشيح الدينية وكلمات للحضور عن السيرة النبوية، والصفات الأخلاقية للنبي محمد، وفضل النبى ومكانته، بكلمات عطرة بيّن فيها المتحدثين ضرورة أن نتحلى بأخلاق النبى.





واختتمت الاحتفالية بتوزيع أكثر من 170 علبة حلوى مقدمة من امين الحزب بالمركز للاسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام