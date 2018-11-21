الأهلي يعلق على التهام جماهيره لتذاكر مباراة الوصل الإماراتي

اعترف خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات بأهمية مباراة الفريق غدًا أمام الوصل الإماراتي في إياب دورالـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال مشيرًا إلى السعي نحو الفوز من أجل التأهل للدور التالي.





وشدد الدرندلي على أن هناك حالة من الإصرار والعزيمة لدى الجهاز الفني واللاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة تليق بالنادي الأهلي، وهو ما ظهر بوضوح خلال تدريبات الفريق أمس.





وقال خالد الدرندلي إن الأجواء جيدة للغاية في ظل حرص مسؤولي الوصل الإماراتي على تلبيه كافة طلبات الأهلي وتوفير أقصى درجات الراحة وهو الأمر الذي يساعد الفريق في تحقيق هدفه.





وأضاف الدرندلي أن وجود أعداد كبيرة من مشجعي الأهلي في الإمارات يجعل الفريق يلعب وكأنه على ملعبه ووسط جماهيره، خصوصا أن التذاكر المخصصة للجماهير نفدت فور طرحها في المنافذ، وهناك طلبات مستمرة من قبل الجماهير لتوفير تذاكر لحضور المباراة.





وتمنى رئيس بعثة الأهلي أن تخرج المباراة بالشكل اللائق الذي يعكس العلاقات بين الشعبين وأن يحقق الأحمر هدفه بالتأهل للدور التالي.



