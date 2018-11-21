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كارتيرون يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء الوصل الإماراتي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:05 م
كارتيرون يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء الوصل الإماراتي
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علي نبوي
 
حث باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حث لاعبي الأهلي على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الوصل الإماراتي غدا.


ويواجه الأهلي نظيره الوصل الإماراتي غدا الخميس في السابعة والنصف مساء بإمارة دبي في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.


وأكد كارتيرون للاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي، خاصة أنه يثق بهم وينتظر منهم الكثير في الفترة الحالية تحديدا.

المزيد عن: كارتيرون كأس زايد الوصل الإماراتي الوصل البطولة العربية الاهلي الأهلي
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