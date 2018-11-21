وفد البنك الاسيوي للاستثمار يختتم زيارته لمصر بتفقد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان

تختتم غدا "الخميس" 22 نوفمبر الحالي زيارة وفد من اعضاء مجلس الادارة التنفيذي للبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمصربرئاسة شيجين شين رئيس البنك ، وذلك بزيارة لمشروع الطاقة الشمسية الجديد المقام بمنطقة بنبان باسوان والذي يضم 11 محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء النظيفة حيث يعد المشروع الاول الذي يقوم البنك الاسيوي بتمويله داخل قارة افريقيا و خارج قارة اسيا وبقيمة 210 ملايين دولار.





وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الاسيوي، بان وفد البنك اجري مباحثات مهمة مع الحكومة المصرية وبنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، حيث نتطلع لمشاركة البنك في تمويل العديد من المشروعات الكبري الجاري تنفيذها بمصر حاليا خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة.





وقال ان الزيارة التي بدات يوم 18 نوفمبر الماضي بدعوة من الحكومة المصرية شهدت العديد من الفعاليات والاجتماعات التي شاركت فيها وزارة المالية مع اعضاء البنك من اجل التعرف على اهم المشروعات التنموية المصرية الجاري تنفيذها حاليا بالعاصمة الادارية مثل محطات رفع المياه وتوليد الكهرباء والحي الصيني بالمدينة.





واشار"معيط" ايضا الى ان اللقاءات التى عقدت مع وفد البنك الاسيوى شهدت استعراض لاهم نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى وما حققته الحكومة المصرية من مؤشرات ايجابية بموازنة الدولة وزيادة حجم المشروعات الاستثمارية مما كان له بالغ الاثر فى اشادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح برنامج الاصلاح ورفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة الى ايجابية من قبل مؤسسة استاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى، لافتا الى ان زيارة الوفد تعد الاولى من نوعها لاحدى الدول خارج اسيا مما يعكس ثقل مصر دوليا واقليميا .





واضاف ان الوفد ركز خلال الاجتماعات علي استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في اطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة، الي جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.





من جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية وعضو مجلس الادارة التنفيذي بالبنك الاسيوي ان الزيارة استهدفت تعزيز الترابط بين الدول الاعضاء من اسيا وافريقيا بشكل عام ومع جمهورية مصر العربية بشكل خاص، مشيرا الى قيام وزارة المالية بتنظيم زيارة خاصة للوفد لقناة السويس شملت زيارة المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد والمزارع السمكية الجديدة وتفقد النفق الجاري انشائه اسفل القناة بالاسماعيلية ضمن 6 انفاق يجري انشائها اسفل القناة لربط سيناء بالوادي الي جانب عقد اجتماع لوفد البنك وممثلي وزارة المالية مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار حيث تناول الاجتماع الدور المهم الذي تقوم به قناة السويس في ربط قارتي اسيا وافريقيا واهم التطورات التي شهدتها قناة السويس مثل حفر القناة الجديدة وما تبعها من توسعة في المجري الملاحي لتيسير حركة الملاحة بين الشرق والغرب واستيعاب أكبر عدد ممكن من السفن في اقل وقت ممكن الي جانب استعراض مشروع تنمية محور قناة السويس بما يضمه من تطوير شامل للمنطقة و6 موانئ بها و اقامة مناطق صناعية وخدمية جديدة.





واشار الي ان الوفد اشاد بكل هذه المشروعات التي تشهدها قناة السويس والرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنطقة من اجل تحويل القناة لمركز اقليمي للتجارة العالمية.





هذا وقد شارك وفد البنك الاسيوي في عدة اجتماعات مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية كما شارك في اجتماع مع رؤساء وممثلي اهم مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الحكومية والاستثمارية للتعرف على اهم السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية والتعرف على المشروعات التنموية المستهدف اقامتها خلال الفترة المقبلة وفرص تعزيز سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.





جدير بالذكر ان مصر شهدت خلال الفترات الماضية عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الدول الاسيوية والاوربية والافريقية بتوجيهات من القيادة السياسية لبحث سبل التعاون بين مصر وحلفاؤها الدوليين فى مختلف المجالات الحيوية والاستثماريه وتبادل التعاون والخبرات فى المجالات التى تمس حياة المواطن كملفى التعليم والصحة والطاقة .







