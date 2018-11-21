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مؤشر دبي يصعد 0.09% بمستهل جلسة الأربعاء

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:52 م
مؤشر دبي يصعد 0.09% بمستهل جلسة الأربعاء
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نيفين سمير
 

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الكبرى وأبرزها أرابتك وإعمار، متجاهلاً تراجعات الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت دبي، صعد المؤشر العام 0.09%، رابحاً 2.55 نقطة عند مستوى 2752.69 نقطة.

وتصدر قطاع التأمين الارتفاعات بـ 1.05%، بعد صعود سهم  أمان 2.54% بالغا 0.605 درهم، وسلامة للتأمين بنسبة 1.91%.

كما ارتفع قطاع النقل 1.01% مع صعود سهم  أرامكس 2.14% لتصل إلى 4.29 درهم.

وزاد قطاع الإستثمار 0.38% مع ارتفاع سهم دبي للإستثمار 0.76% بالغا 1.44 درهم، كما تضمنت قائمة الارتفاعات ارتفاع سهم أرابتك القابضة 1.34%، وسهم  إعمار العقارية بنسبة 0.42%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.13%، مع ارتفاع سهم سوق دبي المالي 0.68%. فيما جاء قطاع السلع على رأس التراجعات بـ 2.5%، مع هبوط سهم دبي باركس بالنسبة ذاتها مع الاعلان عن هبوط خسائرها الفصلية.

وبلغت كمية التداول في تلك الأثناء 9.22 مليون سهم، حققت ما قيمته 78.049 مليون درهم من خلال 216 صفقة.

ومال المؤشر العام بنهاية تعاملات الأمس نحو الهبوط بنسبة 1.21%،  ليتراجع إلى مستوى 2750.14 نقطة  ليفقد نحو 33.76 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، شهدت أمس تراجعاً، لتصل أحجام التداول إلى 104.58 مليون سهم مقابل 146.30 مليون سهم تم التداول عليها أمس، وبقيمة تداول وصلت إلى 139.06 مليون درهم مقارنة بـ 193.23 مليون درهم.

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