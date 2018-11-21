الكاف يكشف عن مفاجأة في إعادة مباراة الأهلي والترجي

شكك محمد ثابت مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في إمكانية إعادة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ثابت في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتم تتويج الفائز لذلك من الصعب إعادة اللقاء.

وأشار إلى أنه من الصعب إعادة مباراة كاملة ضمن بطولة انتهت بكل أحداثها، مشددًا على أن مباراة الأرجنتين وإنجلترا بمونديال روسيا كانت يجب أن تعاد ولكن ذلك لا يحدث بالبطولات الكبرى.

وكان الكاف قد أعلن أمس أن سيكازوي حكم مباراة الترجي وأول أغسطس متعهم بتقاضي رشوة مما أعاد الأمل في إعادة مباراة الفريقين وعليه إعاده مباراة الفائز منهما لمواجهة الأهلي بالنهائي.