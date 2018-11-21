رسميًا..بوكا جونيورز يفقد بافون أمام ريفر بليت

تأكد غياب كريستيان بافون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنيتي، عن مواجهة مواطنه ريفر بليت، في نهائي كأس الليبرتادوريس.









ويأتي غياب بافون، عن المباراة الهامة بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت أنه يعاني من الإصابة وغير قادر على اللعب السبت المقبل، لاحتياجه للراحة السلبية.









ويلتقي بوكا جونيورز ريفر بليت، مساء السبت المقبل على ملعب بومبنيرا، في إياب الدور النهائي لكأس الليبرتادوريس، علمًا بأن الذهاب انتهى بهدفين لكل فريق.



