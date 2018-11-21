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ضبط مصنع لإنتاج العصائر بدون ترخيص في كفر الشيخ (صور)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
ضبط مصنع لإنتاج العصائر بدون ترخيص في كفر الشيخ (صور)
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سالى رضوان
 

تمكنت مباحث التموين في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط مصنع لتصنيع العصائر مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون داخل إحدى قرى مركز دسوق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة وضبط صاحبه.

 

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية، قيام "علي. ع.ع" بتصنيع عصائر مجهولة المصدر داخل مصنعه الواقع بقرية المندورة بدون ترخيص، وباستهداف المصنع تم ضبط 8200 عبوة عصائر مختلفة الاحجام والأنواع مجهولة المصدر، كما تم ضبط 4 ماكينات تصنيع وتغليف وتعبئة، كميات كبيره من العبوات المعدة للتعبئة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

 

وأفادت التحريات قيام صاحب المصنع بتصنيع عصائر مجهولة المصدر رغم عدم حصوله على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة تنفيذية، وتحرر المحضر رقم 678 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز دسوق، وجار العرض على النيابة.

المزيد عن: مصع عصائر كفر الشيخ ضبط بدون ترخيص
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