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عاجل.. أحمد ماهر يخضع لإجراء عملية جراحية خطيرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:04 ص
عاجل.. أحمد ماهر يخضع لإجراء عملية جراحية خطيرة
احمد ماهر
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الفجر الفني
 
كشف محمد ماهر نجل النجم ​أحمد ماهر​ أن والده تعرض لوعكة صحية مفاجئة أجبرته على دخول المستشفى بصورة طارئة وإجراء عملية جراحية دقيقة في المعدة، رافضاً الكشف عن تفاصيل اضافية حول المرض.

وطمأن محمد ماهر، محبي والده على صحته حيث اشار الى ان والده بصحة جيدة بعد اجرائه للعملية لكنه لا يزال يرقد في المستشفى حيث يتلقى العلاج اللازم ولم يحدد الاطباء له موعداً لخروجه منها.


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